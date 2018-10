Habsburgist võidusõitja: Eesti noorte vormeliässade rivaal oleks teistsuguse riigikorra puhul Austria troonipärija

Otto von Habsburg sai abikaasa Reginaga seitse last, kusjuures esimesed viis olid kõik tütred, kaks viimast pojad. Vanim poeg Karl (sündinud 1961) on samuti kõrgetasemeline poliitik ning kuulus aastatel 1996-1999 samuti Euroopa Parlamenti. 2002. aastal tegutses ta lühikest aega Esindamata Rahvaste Organisatsiooni peasekretärina.

Just Karli pojaks ongi 1997. aastal Salzburgis sündinud Ferdinand Habsburg - täisnimega Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen -, kes praegu kõrgel tasemel võidu sõidab ning lõppenud F3 hooajal 13. koha sai. Kuna Ferdinand on praegu Habsburg-Lotringite suguvõsa pea Karli vanim poeg, oleks ta endise riigikorra puhul hetkel prints ning järjekorras esimene troonipärija. Viimane Austria keiser ja Ungari kuningas Karl I on seega võidusõitja Ferdinandi vanavanaisa.

Ertshertsog Franz Ferdinand, kelle mahalaskmine sai I maailmasõja ajendiks, on samuti võidusõitja Ferdinandi sugulane - Karl I oli Franz Ferdinandi vennapoeg.

"Habsburgide nimi avab mulle palju uksi," on noormees ise rääkinud. "Mul on selle nime enda vastu väga suur austus. Spordis olen ma aga täpselt samal astmel kui minu konkurendid."

Vaata videost alates 4:36, kuidas Ferdinand kõiki oma keskmisi nimesid meelde tuletada üritab!