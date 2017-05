FOTOD: Venemaa rallitragöödia: Ime, et keegi ellu jäi. Masinad süttisid põlema ja muutusid rusuhunnikuteks

Nädala keskel, enne Venemaa autoralli meistrivõistluste etappi Pihkvas toimus teadupärast ränk õnnetus, kui testisõidul põrkasid kokku kaks võistlusautot. Üks kaardilugeja hukkus, ülejäänud kolm meest said raskelt vigastada.

Traagilise õnnetuse täpseid asjaolusid uuritakse, aga esimesed fotod sündmuspaigalt on avalikkusele kättesaadavad. Masinad paistavad kui rusuhunnikud. Teada on, et Aleksei Lukjanuk ja Vjatšeslav Kutšerov tegid laupkokkupõrke, liikudes suurel kiirusel otse teinetseise suunas.

Ralli Estonia võitja Lukjanuk murdis õnnetuses mitmest kohast vasaku jala, tegi viga vaagnaluule, tugevalt said muljuda kopsud. Lukjanuki kaardilugejana autos olnud Nikita Gergel kaotas palju verd (mitu lahtist luumurdu) ja tervelt 17 protsenti kehapinnast sai põletushaavu.

