Homme algaval Dakari rallil teeb ajalugu 48-aastane prantslane Philippe Croizon, kes jäi 1994. aastal elektrišoki tagajärjel ilma kätest ja jalgadest.

"Kõik on võimalik! See on minu slõugan. Võimatu on ainult peas kinni. Piire pole. Ma arvan, et vähemalt minul mitte," kirjeldas Croizon Prantsuse meediale oma ellusuhtumist.

Croizon sai 2010. aastal kuulsaks Inglise kanali ületamisega ujudes alla 14 tunni. Kaks aastat hiljem hüppas ta avamerre neljas erinevas väinas viiel kontinendil, läbides igal pool ligi 20 km.

Enne Dakari stardinimekirja pääsemist pidi ta inspektoritele tõestama, et suudab õnnetuse korral 20 sekundi jooksul masinast omal jõul välja saada. Ta sooritas ülesande 12 sekundiga ja lõi asjapulgad pahviks.

Dakari rallil on stardis veel neli autot, mida juhivad puuetega inimesed.

Croizoni elu võttis traagilise pöörde, kui ta 26-aastaselt maja katusel antenni parandas. Ta elas üle kõva elektrišoki, kuid põletuste tõttu pidid arstid eemaldama kõik neli jäset.

"Mootorisport on mind alati paelunud. Käisin alati kodukohas rallit vaatamas ning olen paar korda külastanud vormel-1 etappi Magny-Coursi ringrajal. Mulle on ka Dakar alati meeldinud. Jälgin selle toimumise ajal iga päev tulemusi. Õnneks on tehnoloogia nii kaugele arenenud, et minagi saan autosse istuda," rääkis Croizon.

"Umbes aasta tagasi ütlesin naisele, et minagi tahan seal sõita. See tundus hullumeelne, aga ta leppis sellega. Kohtusime 15 Dakari rallil osalenud tiimiomaniku Yves Tatariniga ning panime projekti käima. Kahjuks toimusid samal päeval, kui me sellest teatasime, Pariisi rünnakud. See oli kohutav... Hakkasime siiski vaiskelt sponsoreid leidma ning kuigi see on olnud raske, oleme lõpuks saanud kokku osalemiseks piisava eelarve."

Kogu masinavärki juhib Croizon oma parema käega. "Mul on joystick, mida kasutan kiirendamiseks, aeglustamiseks ning ma keeran rooli. Nagu mängiks hiiglasliku ekraaniga videomängu," sõnas ta.

"Esimest korda istusin sellesse autosse märtsis. Tegin debüüdi suvel Baja Aragoni rallil. Osalesin ka kahel kuuetunnisel kestvussõidul Prantsusmaal. Oktoobris treenisime Marokos, kus võistlesime ka kuuepäevasel rallil, finišeerides Open klassis 14. kohal."

Mehe üks sponsoritest on Katari rallisõitja Nasser Al-Attiyah. "Neli päeva enne Maroko rallit tuli ta minu juurde ja lubas, et aitab mul eelarve kokku saada. Mul oli siis puudu 100 000 eurot. Ta on suurepärane sõitja ja imeline mees!"

Küsimusele "Kui Dakar on läbi, siis mis on järgmine väljakutse", vastas Croizon naerdes: "Sõit kuule. Olen selleks valmis!"