FOTOD | Maailma karmim enduro Red Bull Romaniacs algas - 11 eestlast stardis, esimene võit käes!

Täna algasid Rumeenias Sibius üheks maailma karmimaks enduroks nimetatud võistlused Red Bull Romaniacs, kus osalevad ka 11 vintsket Eesti sõitjat.

Karpaatide mäestikus toimuv raske enduro võistlus Red Bull Romaniacs leiab aset juba neljateistkümnendat aastat. Eestlased on sel võistlusel käinud osalemas mitmeid aastaid – tänavu on stardis koguni 11 Maarjamaa kanget meest.

Võistlus toimub nelja erineva raskusastmega klassis. Kõige raskemas Gold klassis eestlasi ei osale, kuid seal pakuvad põnevat vaatemängu maailma absoluutsed enduurotipud nagu viiekordne Red Bull Romaniacsi võitja Graham Jarvis, kaks korda Red Bull Romaniacsi võitnud Jonny Walker (Jonathan Walker), Paul Bolton, Billy Bolt, Wade Young.



Raskusastmelt järgmises Silver klassis võistlevad juba varasema Red Bull Romaniacsi kogemusega Toomas Triisa ja Riho Kollist.

Eestlaste seas populaarseimas Bronze klassis osaleb seitse meest: Martin Leok, Mart Meeru, Elary Talu, Vaido Kalm, Jarko Metsis, Janar Kukk ja Ragnar Valdstein.

Maailma raskeima enduro kergeimas Iron klassis sõidab kaks eestlast – Rene Jerbach ja Meelis Vaidla.

Võistlused kestavad kokku viis päeva. Esimesel päeval tuleb sooritada proloog, milleks on linnatänavale erinevatest väga rasketest elementidest ehitatud takistusraja läbimine. Iron klassile on see vabatahtlik. Hommikuse proloogi läbijatest pääsevad õhtusesse finaali iga klassi 35 parimat. Tulemuste alusel tekib järgmiseks hommikuks ka stardijärjekord.

Järgnevad neli päeva tuleb laugelt maalt pärit karmidel Eesti meestel pista rinda Lõuna-Karpaatia mäestiku metsiku looduse, tohutu kuumuse ja ilmselt tekkiva vedelikupuudusega. Varahommikul laetakse sõitjate GPS-idesse kaardid, kus vaid üks joon, mida mööda sõitma peab. Olenevalt klassist tuleb päevas läbida 100 kuni 180 kilomeetrit ning sõidupäevad võivad kujuneda kuni üheksatunnisteks.

Red Bull Romaniacsil osalevad 48 erinevast riigist võistlejad. Üks võistleja sõitis võistluspaika oma autoga suisa Lõuna-Koreast, kokku 24 000 kilomeetrit! Populaarseim on see sõit inglaste seas, kuid kohale on tuldud ka Hondurasest, Mehhikost, Hong Kongist, Uus-Meremaalt, Peruust, Lõuna-Aafrikast, Taiwanist, Austraaliast.

Kuidas eestlastel Rumeenia karmil endurovõistlusel minema hakkab? Delfi on kohapeal ja hoiab lugejaid kursis!

Praeguseks on võistlustega juba ka algust tehtud. Martin Leok jõudis proloogi finaali. Lisaks tuli Eestisse Iron klassi võit.

Sibiu linnatänavale on proloogi tarvis ehitatud kolmeteistkümnest eri elemendist koosnev takistusrada. Ületada tuleb väga jämedaid palke, palgivirnu, raudteerelsil eest ära liikuvat palki, tohutusuuri veoautorehve, rohkem kui meetrikõrgust betoonseina, kokkukuhjatud suuri teravaid kivilahmakaid.

Hommikusel kvalifikatsioonisõidul said eestlased takistustega kenasti hakkama. Redmoto sõitja Toomas Triisa on varasemalt Red Bull Romaniacsi proloogil näidanud väga häid tulemusi: möödunud aastal osales ta Bronze klassis ja võitis proloogi. Silver klassis Triisal tänavu nii hästi ei läinud, sest tugevaid sõitjaid seal jagub. 112 võistleja seas oli ta 53s ja seega õhtusesse finaali ei pääsenud. Sõmerpalu motoklubi sõitja Riho Kollist oli möödunud aastal samuti lahjemas Bronze klassis ning tulemuseks 15. koht. Tänavu oli Kollist tugevamate klassis 63. kohal.

Bronze klassi proloogis osales kokku 230 sõitjat. Eestlastest tegi parima tulemuse Sõmerpalu motoklubi sõitja Martin Leok, kes jäi kvalifikatsioonis 20-ndaks ning pääseb seega õhtusesse finaali. Ülinapilt jäi finaalist välja Redmoto sõitja Jarko Metsis, kes tuli 36ndaks. Motoklubist GasGas sõitis Janar Kukk end välja 43. kohale. Karksi Racing Teami sõitja Ragnar Valdstein jõudis 61. kohale.

Möödunud aastal samas klassis väga tubli viienda koha välja sõitnud Elary Talu jäi seekord aga 86. kohale. Eelmisel aastal 75-s olnud Mart Meeru tegi sel aastal tublima tulemuse ja sõitis välja 51. koha. Vaido Kalm tuli 92-ks.

Iron klassis esimest korda elus Red Bull Romaniacsil võistlev Redmoto klubi sõitja Rene Jerbach näitas proloogil üles erilist südikust. Sellele klassile oli proloog küll vabatahtlik ning õhtust finaali ei toimu, kuid Jerbach otsustas siiski palkidega maadlema minna ning tegi seda suisa nii edukalt, et oli oma klassi parim!