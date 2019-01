FOTOD | 17-aastane Solberg võitis Aluksne ralli, MM-sarja siirduvad Poom ja Torn ebaõnnestusid

Päeva kõige tulisem heitlus käis klassi EMV3 ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) klassis ning Estonian Junior Challenge sarjas, millest väljusid esimese lahingu võitjatena Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T). Nende edu viimase kahe aasta meistri Ken Torni ja tema uue kaardilugeja Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T) ees on enne laupäeva kõigest 0,9 sekundit.

„Kokkuvõttes täitsa okei algus rallile. Kahjuks jäi meil tehniliste probleemide tõttu testikatse sõitmata, aga sellest olenemata saime esimese katse võidu. Võtsime rahulikult, kuskil üle ei pingutanud. Proovime sama taktikaga jätkata ka laupäeval, sest eelkõige on see ralli meie jaoks treeninguks enne Rootsi MM rallit,“ võttis Roland Poom hooaja esimese ralli avapäeva kokku.

Mõlema arvestuse kolmandat kohta hoiavad Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T), kes jäävad Poom – Järveojast maha 10,5 sekundiga.

Eestlastel on end hea võrrelda ka Läti noortega ning seda eelkõige Roland Poomil ja Ken Tornil, sest Aluksnes on stardis ka Läti hetke parim noor Mārtiņš Sesks, kes päeva kokkuvõttes oligi kõige parem R2 autoga sõitev piloot. Poomi edestas lätlane 1,3 sekundiga.

EMV4 ehk rahvusliku rühma E12 neljaveoliste autode arvestuses juhivad peale avapäeva lätlased Edijs Bergmanis - Edgars Grīns (Mitsubishi Lancer Evo IX). Parimate eestlastena hoiavad klassi teist kohta Aiko Aigro - Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VIII), kes jäävad liidritest maha 32,3 sekundiga.

EMV5 klassis ehk rahvusliku rühma E9 kaheveoliste autode kuni 1600ccm mootoriga autode arvestuses on peale avapäeva esikohta hoidmas Timmu Kõrge – Erik Vaasa (VAZ 2015), kelle edu möödunud aastaste meistrite Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2015) ees on 19,2 sekundit.

Kaheveoliste klassis EMV6, kus võisteldakse esiveoliste autodega, mille mootorimaht on vahemikus 1600-2000ccm, on Aluksne rallil esikohta hoidmas Karel Tölp – Jaanus Hõbemägi (Honda Civic Type-R), kelle edu Kristo Subi - Arro Vahtra (Honda Civic Type-R) ees on napid 1,5 sekundit.

Tagaveoliste autode rahvuslikus rühmas E11, kus võisteldakse autodega, mille mootori maht on üle 2000ccm, on hooaja esimesel talverallil parimas hoos Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3), kelle edu Raiko Aru – Veiko Kullamäe (BMW M3) ees on 21,1 sekundit.

Kõiki tulemusi näeb SIIT.

Laupäeval sõidetakse kaheksa kiiruskatset.