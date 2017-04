FOTO: Schumacheri boksi külastanud legendaarne tiimipealik: meenuvad vanad head ajad!

71-aastane Todt oli Ferrari boss selle hiilgeaegadel 1990-ndatel. Prantslane ehitas kogu tiimi spetsiaalselt just Michaeli ümber, kes tõi meeskonnale viis meistritiitlit aastatel 2000.-2004.

Todt jagas pilte endast koos Mick ja Corinna Schumacheriga sotsiaalmeedias.

"Hea on olla Silverstone'is koos Corinna ja Mickiga. See toob meelde vanad head ajad," kirjutas Todt.

It's good to be at #Silverstone with Corinna and Mick. It reminds me of great times.@schumacher pic.twitter.com/NuBvpJm7qv— Jean Todt (@JeanTodt) April 15, 2017