Fernando Alonso võitis maineka Daytona 24 tunni sõidu

Tugevad vihmahood sundisid korraldajaid võistluse kahel korral suisa katkestama, ent Alonso ja tema tiimi võitu see lõpuks ei vääranud.

"Imeline kogemus - suutsime võistluse ajal plaani suurepäraselt täita," rääkis Alonso. "Olime kõigis oludes tasemel - kuivas ja märjas, öösel ja päeval."

Alonso on Phil Hilli ja Mario Andretti järel kolmas F1 maailmameister, kes ka Daytonas võita suutnud.

37-aastane hispaanlane üritab nüüd Graham Hilli järel saada teiseks võidusõitjaks, kes liitub maineka "kolmikkrooni klubiga" - Hill on seni ainus, kes on suutnud võita F1 Monaco GP, Le Mans'i 24 tunni sõidu ning Indianapolis 500. Alonsol on puudu vaid viimane - seda läheb ta üritama maikuus.