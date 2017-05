Endine MotoGP tšempion suri viis päeva pärast jalgrattaõnnetust

Endine MotoGP maailmameister Nicky Hayden, kes viis päeva tagasi sattus Itaalias raskesse jalgrattaõnnetusse, suri täna haiglas.

35-aastasele Haydenile sõitis Riminis otsa Peugeot, millel purunes tuuleklaas. Kiirabi ravis teda kohapeal ning viis tõsiste rinna- ja peavigastustega kohalikku haiglasse, kust ta hiljem Cesena haiglasse transporditi. Seal viidi mees ka kunstlikku koomasse.

Hayden krooniti maailmameistriks 2006. aastal. Üldse on ta MotoGP sarjas osalenud 218 etapil, poodiumile on ta jõudnud 28 korral, etapivõite on tal kolm.

Sel hooajal sõitis Hayden superbike`ide MM-sarjas, esindades Red Bull Honda meeskonda.