Endine Chelsea ja Tottenhami loots stardib laupäeval algaval Dakari rallil

Portugali tipptreener Andre-Villas Boas teeb jalgpallist väikse pausi ja osaleb maailma ühel rängeimal katsumusel, sel laupäeval algaval Dakari rallil.

"Mootorisport on mul veres ning see on olnud mu unistus poisikesepõlvest peale," põhjendas endine Londoni Chelsea ja Tottenham Hotspuri peatreener, miks ta osaleb rallivõistlusel, mis alates 1978. aastast on nõudnud 70 inimese elu.

"Enzo Ferrari (endine Itaalia võidusõitja ja Ferrari autotööstuse asutaja - toim) ütles kunagi, et sa ohverdad selle maania jaoks kõhklemata kõik."

Villas-Boasi sõiduvahendiks 15-päevasel rallil on Toyota Hiluz, kaardilugejaks endurokrossisõitjana tuntud Ruben Faria, kes tuli 2013. aastal Dakari rallil tsiklite seas teiseks. Maraton stardib laupäeval Peruust Limast ja finišeerib 20. jaanuaril Argentinas Cordobas.

Andre Villas-Boas. Foto: REUTERS/SCANPIX

Dakari rallit sõitis aastatel 1982-1984 Villas-Boasi onu. Lapsena külastas ta igat Portugali väisanud vormel-1 ja kereautode sarja etappi ning ringraja äärest võib jalgpallitreeneri vahel leida ka tänapäeval.

Portot, Chelseat, Tottenhami, Peterburi Zeniiti ja Shanghai SIPG-d juhendanud 40-aastane Villas-Boas on hetkel klubita. Hiinast lahkus ta ametlikult 30. novembril.