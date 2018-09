Eesti noorte vormeliässade konkurent saatis Schumacheri suunas teele ootamatu rünnaku

Schumacher on viimastel nädalatel F3 sarjas tõusnud fantastilisse vormi - Nürburgringi etapil võitis ta kõik kolm võistlussõitu, eelmisel nädalavahetusel Austrias sai ta kaks esikohta ja ühe teise koha. Ticktum ei mõista, kust kuulsa vormeliässa Michaeli poeg järsku sellise kiiruse on võtnud.

"Mulle ei meeldi kellegi suunas näpuga näidata, ent sel nädalavahetusel ei olnud minu autol sellist kiirust nagu varem. Asi oli suuresti seadistuses, viimases sõidus suutsime seda parandada ja tõusime kiirelt seitsmendalt kohalt neljandaks. Esimese kahe vastu ei olnud aga kellelgi teisel šanssi... Isegi sama tiimi teised sõitjad (Schumacheri tiimikaaslane on ka eestlane Ralf Aron), kes on muidu kiired mehed, jäid kaugele."

Vormel-3 sarja tiitlikonkurentsis kerkis Schumacher viimaste võitudega Ticktumi ees selgeks liidriks. Jüri Vips hoiab neljandat, Ralf Aron kuuendat kohta.

""Huvitav" on sõna, millega ma nende kiirust iseloomustaksin - ja olen kindel, et paljud teised F3 sõitjad nõustuvad. Minult rööviti meistritiitel," põrutas Ticktum, väites hiljem, et ei viidanud sugugi sellele, et Schumacheri autoga midagi keelatut oleks tehtud.

"Neil võib lihtsalt olla eriti hea seadistus või midagi sellist."

Pärast seda, kui fännid postituse all Ticktumit ründama hakkasid, otsustas mees oma ütlusi täpsustada, ent külvas sellega taas vastuolusid.

"Mul on Micki vastu suur austus, olen tema vastu aastate jooksul palju võidu sõitnud. Ma lihtsalt viitasin sellele, et tema kiirus on tulnud tühja koha pealt. Ma ei öelnud kunagi, et selles oleks midagi illegaalset. Kahjuks saan mina lüüa, sest mu nimi ei ole Schumacher."