Dani Pedrosa teatas karjääri lõpetamisest

Honda MotoGP meeskonnas sõitev hispaanlane Dani Pedrosa lõpetab pärast käimasolevat hooaega karjääri.

"Tegu on raske otsusega, kuna ma armastan seda sporti," rääkis Pedrosa. "Ma kaalusin seda otsust pikalt. Ehkki mul on veel head võimalused sõitmiseks, tunnen, et ei sõida enam sellise intensiivsusega nagu varasemalt. Nüüd on mu elus teised prioriteedid."

Pedrosa on kolmel aastal lõpetanud MotoGP-sarja hooaja teisel kohal. Oma debüüdi tegi ta 2006. aastal ning ta on karjääri jooksul võitnud 31 etappi.