Dakari rallil tehakse põnevat ajalugu: esimest korda võtab osa Downi sündroomiga võistleja

Barron hakkab võistluse ajal kaarti lugema oma isale Jacques'ile, kellega koos plaanitakse läbida 5000-kilomeetrine ja kümnepäevane maratonvõistlus.

"Meie eesmärgiks on võistlus edukalt lõpetada. Võistlus ei tule minu jaoks raske, kuna tunnen rada hästi," sõnas Lucas Barron AFP-le.

Isa ja poeg on suureks katsumuseks harjutanud poolteist aastat ning kui Jacques on varem viiel korral Dakari rallil osalenud, siis Lucase jaoks on mõistagi tegemist debüüdiga. Võistlusklassiks on off-road neljaveolised bagid.

Isa Jacques'i sõnul ei ole ühtegi põhjust, miks tema poeg ei võiks võistlusest osa võtta. "Tal on vajalik FIA litsents olemas ning teab, kuidas temperatuuri, õlitaseme ja rehvirõhu eest hoolt kanda. Lucase silmad on auto silmad - ta aitab mul avariisid vältida. Downi sündroomiga inimesed võivad arendada kindlaid võimeid: ta suudab sporti teha."

Dakari ralli algab 7. jaanuaril ning esimest korda sõidetakse kogu võistlus Peruu pinnal.