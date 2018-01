Dakari rallil Carlos Sainziga intsidenti sattunud sportlane ähvardab nüüd kriminaalsüüdistusega

Dakari rallit juhtiv hispaanlane Carlos Sainz sai quadisõitja Kees Koolenile otsasõidu eest 10-minutilise ajakaristuse. Intsident juhtus laupäevasel etapil. Sainz ise on veendunud, et mingit kokkupõrget ei toimunud.

Koolen väidab aga järjekindlalt, et Sainz sõitis talle otsa ning hispaanlasele määratud 10-minutiline karistus on ülimalt leebe.

“Ma olen ärimees ja mul on ligipääs väga headele advokaatidele,“ teatas Koolen Autospordi vahendusel. “Tõenäoliselt on mul ligipääs maailma parimatele advokaatidele. Kindlasti on mul paremad kontaktid võrreldes siinsete organisatsioonidega.“

“Kui Dakari ralli korraldajad ei hakka määrama õiglaseid karistusi, siis ma võtan koju jõudes asja käsile ning annan juhtunule ametliku käigu,“ lisas Koolen, et tõenäoliselt esitatakse kriminaalsüüdistus.

Koolen on veendunud, et tal oli kõvasti õnne, et ta juhtunud õnnetuse tagajärjel üldse ellu jäi. “Mina liikusin 20 km/h, kuid Peugeot tuli minus suunas kiirusega 120/150/180 km/h,“ sõnas valitsev quadide korssisõidu maailmameister. “Minu quadilt on hästi näha, et see sai kõvasti viga. Tema aga väidab, et sõitis minust mööda.“

Kooleni sõnul oli kõige hullem see, et Sainz ega ka tema tiim Peogeot ei esinenud piisavalt siira vabandusega.