Autoralli MM-sarjas osalev Citroëni meeskond esitles täna Abu Dhabis oma 2017. aasta C3 WRC masinat ning tegi ühtlasi teatavaks tiimi esisõitja nime.

Citroëni tehasetiimi esinumbriks on uuel hooajal põhjaiirlane Kris Meeke, kelle kaardilugejaks on Paul Nagle. Tänavusel hooajal võitis see rallipaar Portugali ja Soome ralli ning oli üldarvestuses vahetult Ott Tänaku järel üheksas.

Citroëni tiimis sõidavad lisaks Meeke`ile Craig Breen/Scott Martin, Stéphane Lefebvre/Gabin Moreau ja Sheikh Khalid Al Qassimi/Chris Patterson.