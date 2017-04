Amputeeritud jalgadega vormelipiloot ärkas koomast. "Ta mõtleb juba, kuidas käega sidurit lahutada"

Pühapäeval Inglismaal Donington Parki ringrajal raske avarii teinud ja mõlemast jalast ilma jäänud 17-aastane vormel-4 sarja piloot Billy Monger ärkas täna pärast teist operatsiooni koomast.

"Meil on mõned väga positiivsed uudised. Billy hingab juba iseseisvalt ja räägib. Ta on oma vigastustest teadlik. Ta on situatsiooni arvestades äärmiselt positiivne - ta istus seal ja mõtles, kuidas ta hakkab juba käega rooli peal sidurit lahutama," rääkis Mongeri tiimi JHR Developments pealik Steven Hunter ajakirjale Autosport.

"Selline Billy juba kord on. Tal on küll pikk, pikk tee ees ning ta peab veel elama üle raskeid aegu, aga ma olen kindel, et sellise iseloomuga tuleb ta sellega toime."

Monger saab eeskuju võtta kahekordsest Indycar sarja tšempionist Alex Zanardist, kes kaotas mõlemad jalad 2001. aasta avariis, kuid on pärast seda veel osaelnud erinevates kereautode sarjades ning võitnud käerattaga paraolümpiamängudel kaks kuldmedalit.

Mongerile on toetust avaldanud juba ka mitmed vormel-1 ässad eesotsas Jenson Buttoniga, kes annetas noormehe taastusravi jaoks 15 000 naela. Mongeri endine konkurent Devlin DeFancesco andis Billy perele 26 0000 ja rallisõitja Steve Perez, kelle poeg Seb sõidab JHR-i tiimis, 10 000 naela.

"Jenson helistas meile esimesena otse. Tänan teda toetuse ja annetuse eest. Samuti ka teisi, kes meie korjanduse lehte jagasid - Felipe Massat ja Lewis Hamiltoni," lisas Hunter.