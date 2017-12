Williamsi vormelimeeskond on Massa asemele palkamas üllatusmeest

Williamsi vormel-1 meeskond pole karjääri lõpetanud Felipe Massale siiani asendajat leidnud. Viimastel andmetel on aga olukord muutunud ning senise favoriidi Robert Kubica asemel on esimeseks valikuks tõusnud Sergei Sirotkin.

Väljaande Motorsport andmetel on Williams otsustanud loobuda nii Kubica kui oma testisõitja Paul Di Resta palkamisest. Kuna Renault meeskonna testisõitja Sirotkin näitas viimati kõva seguga rehvidel sõites Kubicast kiiremat ringiaega, ongi 22-aastane venelane tõusnud nende esimeseks valikuks.

Lisaks räägib Sirotkini kasuks asjolu, et temaga tuleks kaasa 11-15 miljoni naelsterlingi suurune SMP Racingu sponsorlus. Selle tiimi asutaja on SMP Banki omanik Boris Rotenberg, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane sõber.

Venemaa on väga huvitatud, et järgmise aasta Sotši etapil osaleks ka mõni kohalik sõitja ja seetõttu püütakse Sirotkinit igati abistada. Hetkeseisuga ühelgi venelasel vormel-ühes põhisõitja lepingut pole, sest Daniil Kvjat kaotas tänavu oma koha Toro Rossos.