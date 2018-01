Williamsi boss: Kubica peab 2019. aasta sõitjakoha välja teenima

Williamsi vormel-1 meeskonna tehnilise direktori Paddy Lowe'i sõnul peab poolakas Robert Kubica jätkuvalt kõvasti pingutama, et endale 2019. aastaks piloodikoht kindlustada.

2011. aasta ralliõnnetuse tõttu F1 karjääris pausi teinud Kubica jäi Williamsi tänavuse hooaja põhimeeste kandidaatide seas viimasena joone alla, sest otustavatel testisõitudel näitas temast paremat minekut venelane Sergei Sirotkin.

Lowe selgitas ajakirjale Autosport, mis Kubical põhisõitjaks pääsemisel puudu jäi: "Au talle selle uskumatu pühendumise ja julguse eest, mis ta vormel-1 tagasi pääsemiseks on üles näidanud. See teekond saab tal meie testisõitjana sel aastal jätku. Lõppkokkuvõttes pole asi alati selles, mis kellelgi puudu jääb. Sõitjakohale käib sel turul tihe konkurents. Talendikaid sõitjaid on palju-palju rohkem kui kohti."

"Robert ei taha seda kuidagi teistmoodi kindlustada. Ta peab endale sõitjakoha välja teenima, olgu see 2019. aastal vaba kus iganes," andis Lowe mõista, et Kubicale pole Williamsi tiimis midagi garanteeritud, kuigi ta võtab osa hooajasisestest testisõitudest ja saab ka GP-nädalavahetustel vabatreeningutel rooli keerata.

On palju räägitud, et Sirotkin tegi Kubicale silmad ette pärast Abu Dhabi etappi samas kohas toimunud rehvide testil. Täpsustavale küsimusele, kas otsus tehti venelase kasuks just nendel asjaoludel, vastas Lowe: "Ma ei räägi sellest praegu. Me oleme valikuprotsessis teinud tööd mitmete sõitjatega. Valisime Sergei kõikide tema esituste põhjal mitmete teiste sõitjate ees, mitte ainult Roberti. Ta oli selge favoriit."