Vormelitiimid ja FIA murravad pead, kuidas möödasõit järgmisel aastal lihtsamaks teha

Teadusuuringud on näidanud, et esitiiva otsaplaatide elementidel, mis peaksid kontrollima esirataste ümber liikuvat õhuvooru, on kahjustav mõju tagumisele autole. Arutlusel on nende elementide eemaldamine, tagatiiva suuremaks muutmine ja DRS-i võimsuse suurendamine.

Probleem on tõsine Möödasõitude arv langes eelmisel aastal 2016. aastaga võrreldes 49 % ehk 866 pealt 435-le, mis on 2009. aastal alanud DRS-i ajastu halvim tulemus.

Boullier kardab, et kui muudatusi juba järgmisel aastal tegema hakatakse, võib juhtuda, et tiimid peavad enne 2021. aastat igal hooajal oma autod radikaalselt ümber ehitama.

"Kas me peaksime vähem kui kahe kuuga tegema otsuseid ja aerodünaamika reegleid radikaalselt muutma, võttes sellega riski, et 2020. aastal tuleb kõik jälle ümber teha, sest muudatused ei täitnud soovitud eesmärki? Ja siis muudame neid uuesti 2021. aastal?" küsib Boullier. "Kolm aastat järjest reegleid muuta on imselgelt väga kulukas. Ma ei leia, et see oleks väga jätkusuutlik ja kulusäästlik. Ma arvan, et me peaksime seda veel uurima, et ehitada üles F1 tulevik, ja jätma aerodünaamika puutumata, kuni meil on parem idee, mida me tahame 2021. aastal saavutada."

Loe veel

Bahreinis toimunud koosviibimise tulemusena nõustusid kõik tiimid läbi viima oma teadusuuringud ja loovutama oma tulemused suurema uuringu hüvanguks. Asjaga on kiire, sest 2019. aasta tehniliste regulatsioonide muudatuste ametlik tähtaeg on 30. aprill.