Vormelisõprade õlekõrred: millistelt kanalitelt Eestis võidusõite ikkagi näeb?

Lewis Hamilton Foto: Manu Fernandez, AP/Scanpix

Hoolimata sellest, et Eesti televaatajad vormel-1 sarja harjumuspäraselt Viasat Sport Balticu või TV6 ekraanilt ei näe, ei tähenda see päriselt seda, et ükski televiisor Eestis Lewis Hamiltoni või Kimi Räikköneni tuleval nädalavahetusel ei näitaks.