Vormelisõitjaid hakkab Bakuus segama ettearvamatu tegur

Pühapäevase vormel-1 Aserbaidžaani GP eel on sõitjad mures: ettearvamatu ja keerutav tuul võib mõnes rajaosas olukorra ohtlikuks muuta.

Ilmateade lubab pühapäevaks Bakuusse tugevaid tuuli: mõnede prognooside kohaselt võivad iilid ulatuda isegi 80 kilomeetrini tunnis (22 m/s). Kergete vormelautode puhul on see tohutu mõjutaja.

Kuigi suurem osa rajast keerleb hoonete vahel, mis hoiab autosid tuulevarjus, on rajal siiski kohti, mis on tuulele avatud. "Olen kuulnud selliseid prognoose, mis teeksid kõigi jaoks elu pööraseks," sõnas Toro Rosso sõitja Brendon Hartley Autospordile. "Mõnes kohas võib tuul teha isegi 180-kraadise pöörde."

Haasi sõitja Romain Grosjeani sõnul mõjutab sõitjaid isegi 10-20 kilomeetrise tunnikiiruseni ulatuv tuul. "Juba sellise kiiruse puhul on näiteks pidurdamisel vahe, kas see tuleb eest- või tagantpoolt. See muudab pidurdamispunkte ja pidamist."