Vormelisõitjad tahavad naiste eest võitlema hakata

Vormel-1 sarja haldav Liberty Media soovib soolise võrdõiguslikkuse mõistes 21. sajandisse jõuda ja etappide stardieelse protseduuri juurest eemaldada napis rõivais neiud, kelle roll piirdub sõitjate vihma- või päikesevarju hoidmisega.

F1 spordidirektor Ross Brawn tõdes, et üha progresseeruvas maailmas on stardirivitüdrukute edasine saatus tõsise küsimärgi all ning võib peagi kaduda.

"Palju on inimesi, kellele see traditsioon meeldib, aga üha rohkem on ka neid, kelle meelest on see aegunud igand," rääkis Brawn BBC-le.

Varem on tüdrukute asemel katsetatud näiteks ka meesmodellidega, kuid see lähenemine tõi kaasa kriitikalaine. Ka mitu sõitjat on väljendanud kindlat soovi, et tüdrukud sarja jääksid.

"Stardirivitüdrukud peavad jääma!" põrutas 20-aastane Max Verstappen Bildile. Temaga nõustus ka Renault' piloot Nico Hülkenberg. "Kui tüdrukud ära kaotatakse, oleks sellest väga kahju. Mis nad asemele paneksid? Halo? Oh jumal..."