Vormelisõitja sai lepinguta jäämisest teada meedia vahendusel

Briti vormelisõitja Jolyon Palmer tunnistas, et sai Renault meeskonnas lepinguta jäämisest teada ajakirjanduse vahendusel.

Täna ilmus mitmes väljaandes uudis, et Renault on uueks hooajaks palganud Nico Hülkenbergi kõrvale 23-aastase hispaanlase Carlos Sainz juuniori, kes võetakse Toro Rossost laenule.

Kui Singapuri etapil Palmerilt küsiti, kuidas ta ennast sellise uudise järel tunneb, vastas britt: "Lugesin seda Autospordist. Pärast sain mõne inimesega rääkides teada, et see kõik vastab tõesti tõele."

"Tegelikult ma muidugi teadsin, et selleks hooajaks on kõik ja tiim otsib uut sõitjat, sest aasta on olnud raske. Kuid lõpuni ei saa kunagi kindel olla ja väike lootus ikka jääb, et kui ma hooaja edukalt lõpetan, siis...," lisas Palmer, kes on 23 GP etapiga suutnud teenida vaid ühe punkti.

Siiski leiab Palmer, et Renault oleks võinud käituda väärikamalt. "Tegelikult on see pisut piinlik. Ma isegi ei tea, kes selle meediasse lekitas, aga eks ajakirjanikel ole oma allikad."