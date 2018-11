Vormelisõitja: Alonso lahkumine näitab, et F1-sari on haige

"See (Alonso lahkumine) näitab, et F1 on haige," sõnas Perez, vahendab gpblog.com. "Meil on maailma üks parimaid sõitjaid, kellele meeldib see võidusõit, kuid kes on otsustanud lahkuda."

"Kui Alonso panna teise masinasse, võitleks ta taas võitude ja MM-tiitli eest. Paraku me kaotame sellise sõitja," lisas Perez.

37-aastase Alonso tänavuse hooaja parimaks tulemuseks on olnud aasta esimesel etapil Austraalias välja sõidetud viies koht. Hispaanlane krooniti maailmameistriks aastatel 2005 ja 2006.