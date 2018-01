Vormelimaailm on hämmastuses: mis toimub Lewis Hamiltoni sotsiaalmeedia postitustega?

Pärast seda, kui Lewis Hamilton jõulude paiku Instagramis oma väikesele sugulasele ütles, et "poisid ei kanna printsessikleite", sattus mees kriitikalaviini alla, ent hakkas sotsiaalmeedias küllaltki veidralt käituma.

Kuigi tema ametlik Facebooki lehekülg on jäänud näiliselt puutumata, on kõigest mõnetunnise ajavahemiku jooksul kustutatud ära kõik tema Instagrami ja Twitteri postitused. Hamiltoni Twitteri lehekülg küll näitab, et tal oleks justkui 11 säutsu, kuid enamik inimestest ühtegi kirjet ei näe.

Facebookis pole ta pärast "jõuluskandaali" ühtegi postitust teinud. Kas vormelistaar on otsustanud Instagramist ja Twitterist sootuks loobuda? Kõige kummalisem on tõsiasi, et Inglise meedia sõnul ei tea ka Hamiltoni lähikondlased, mis täpselt toimub.

"Usume, et pühadeperioodil sotsiaalmeediast pausi pidamine ei ole uudisväärtuslik asi," selgitas Hamiltoni üks nõuandjaid BBC-le, Ainult et Hamilton pole pidanud vaid pausi - ta on kustutanud ära väga suure osa oma sotsiaalmeedia ajaloost.

Võimalik, et 2018. aastat alustatakse lihtsalt uuelt lehelt - ent lõplikku tõde ei paista praeguse seisuga mitte kuskilt tulevat. Ehk mees lihtsalt solvus ning tegi emotsionaalse otsuse asjad maha võtta?