Vormelilegend Niki Laudale tehti edukas kopsusiirdamise operatsioon, kuid mees on jätkuvalt kriitilises seisundis

Kolmekordne vormel-1 maailmameister Niki Lauda viidi eile haiglasse viirushaiguse tõttu. Täna tehti austerlasele edukas kopsusiirdamise operatsioon.

Austria väljaande ORF andmetel on Lauda jätkuvalt kriitilises seisundis, ehkki operatsioon oli edukas. Sellisest operatsioonist taastumine on väga keeruline ning kohalik haigla ühtegi avalikku teadeannet rohkem ei tee Lauda seisundi kohta enne, kui mees on paranenud.

"Me palume, et kõik austaksid Lauda ning tema lähedaste privaatsust," teatas Viini haigla, kus vormelilegendi ravitakse.

Väidetavalt jäi Lauda haigeks Hispaanias Ibiza saarel. Kui tema seisund halvenes, viidi ta Austriasse haiglaravile.