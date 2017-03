1997. aasta vormel-1 maailmameister Jacques Villeneuve pelgab, et tema noor kaasmaalane Lance Stroll võib algaval hooajal oma julge sõidustiiliga paksu pahandust külvata.

"Ta on tark ja andekas, aga andke andeks - 18-aastasena on ta vormel-1 jaoks veel liiga noor," ütles Villeneuve Saksa väljaandele Auto Bild.

"See, mida Williams teeb, on täielik hullumeelsus. Strollil on pöörane sõidustiil ning see võib olla ohtlik."

Villeneuve paneb ühtlasi brasiillasest veteranile Felipe Massale südamele, et ta oma tiimikaaslasel silma peal hoiaks. "Williams vajab Massat rohkem kui kunagi varem. Usun, et Felipe juba teab, et temast saab Strolli sõiduinstruktor," ütles kanadalane.

Williamsi tehniline direktor Rob Smedley on öelnud, et Strollilt sel nädalavahetusel Austraalia GP-lt imetulemust ei oodata.

"Mul ei ole esimesel sõidul suuri ootusi. Punktikohal lõpetamine oleks tore, aga ma arvan, et läheb pool hooaega, enne kui ma aru saan, kuidas kõik töötab," ütles ka Stroll ise.

Stroll on 2014. aasta Itaalia vormel-4, 2015. aasta Toyota võidusõidusarja ja 2016. aasta Euroopa vormel-3 meister. 2010.-2015. aastani kuulus ta Ferrari noorteprogrammi.

Kriitikud on osutanud, et Stroll sai Williamsi piloodikoha tänu oma ärimehest isale Lawrence'ile, kes ajakirja Forbes rikaste edetabelis platseerus 2016. aastal 722. kohale. Tema varade suuruseks hinnatakse 2,4 miljardit dollarit.