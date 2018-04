Vormelilegend kardab, et "ebaintelligentne" Max Verstappen jääbki avariisid tegema

Verstappen ise tunnistas, et tegi seekord tõesti vea ja rikkus sellega enda võimaluse Hiinas teisena lõpetada. “Ma nägin, et tal (Vettel) oli rehvidega probleeme ja üritas kurvides hilja pidurdada. Lasin pidurid blokki ja sõitsin talle otsa. Loomulikult oli see minu süü. Ma ei tahtnud seda. Sellise olukorra järel on lihtne öelda, et oleksin pidanud olema kannatlikum. Loomulikult oleks see olnud parem mõte, kuid kahjuks läks teisiti,“ rääkis noor hollandlane Autospordile.

