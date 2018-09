Vormelifännid koguvad allkirju ja nõuavad Kimi Räikköneni jätkamist Ferraris

Esimese 15 tunniga on fännid kogunud oma petitsioonile, mis on adresseeritud Ferrari F1 meeskonnale ja selle tegevjuhile Maurizio Arrivabene, juba 12 700 toetusallkirja.

"Asendada Kimi Räikkönen vaid seetõttu, et eelmine president sõlmis põneva lepingu, pole sugugi õigustatud, sest nii Ferrari kui Sebastian Vettel vajavad meeskonna stabiilsuse säilitamiseks Räikköneni," seisab pöördumises. "Räikkönen on Vetteli mitmel korral üle sõitnud, näidates ilmekalt, et on taas tippvormis. Viimane Monza etapp lisab sellele faktile tõendust. Kuna pole olnud veel ühtegi ametlikku kinnitust Kimi lahkumise kohta, loodame, et see ongi vaid kuri kuulujutt, millel pole tõepõhja all."