Vormeliekspert kahtlustab Ferrarit sohitegemises: "Nende autosid tuleks uurida"

Endine vormel-1 piloot Christian Danner, kes töötab nüüd RTL-i ekspertkommentaatorina, kahtleb Ferrari tänavuste autode reeglitele vastavuses.

Danner osutas pardakaamerate videosi analüüsides, et Ferrari masinatel on esitiival ja põhja all mõned liigselt painduvad detailid.

"Kui ma töötaksin mõnes konkureerivas tiimis, laseksin ma Ferrarit inspekteerida," ütles Danner RTL-i ülekandes.

Ferrari on eelmise aastaga võrreldes tõesti kiiruse poolest suure sammu edasi teinud. Sebastian Vettel on kaks etappi järjest võtnud stardirivis sisse teise koha ning jagab Lewis Hamiltoniga (Mercedes) üldarvestuses esikohta.