Sel nädalal algava hooaja eel teel F1-sarjas tehtud mitmeid reeglitemuudatusi, mis on mõjutanud ka autode väljanägemist.

Algaval hooajal on vormelid pikemad, laiemad ja madalamad kui varem. Ka rehvid on mullusest laiemad.

"F1-autod on muutunud tohutult. Mõte seiseb selles, et oleks rohkem aerodünaamikat ja rehvide haarduvust. Masinate välimus on varasemast agressiivsem," sõnas soomlaste C-More lehekülje vormelispetsialist Ossi Oikarinen.

Oikarineni sõnul jäi reeglitemuudatustesse ka üks lünk, mistõttu näeb mitme meeskonna autode kerel kerel haiuime kujulist moodustist.

"Sellega üritatakse tagumist tiiba efektiivsemalt tööle rakendada," lisas ta.