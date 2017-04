Vormelid kihutavad järgmisel aastal New Yorgi tulede valgel?

Red Bulli masin promoüriuse raames New Yorgis 2012. aastal. Foto: AFP/SCANPIX

Ajakirja Auto Motor und Sport andmetel on tõenäoline, et 2018. aastal lisatakse vormel-1 kalendrisse New Yorgi etapp, mille sarja uued omanikud plaanivad korraldada öösõiduna.