Vormelibossi kahtlustäratav kohver ajas Venemaa tolliametniku segadusse

Red Bulli F1 meeskonna juht Christian Horner tunnistas, et transportis Max Verstappeni vormeli mootori osad jupid Venemaale oma kohvris.

"Osad jupid jäid maha, kuid õnneks suutsid Renault mehaanikud need komponendid Suurbritanniasse saata ja mina tõin need eile läbi tolli Venemaale," avaldas Horner Sky F1-le.

"Mõistagi pole sellise asja seletamine Venemaa tolliametnikule kõige kergem ülesanne, aga tundus, et ta sai asjale pihta."

Horner lisas, et väga suurte lootustega nad Sotši etapile vastu ei lähe. "Viies ja kuues koht oleks väga hea. See on etapp, kust tuleb võimalikult väikeste kadudega pääseda."