Vormelibossi ameeriklasi solvav kommentaar ajas USA võidusõitja marru

IndyCari sarjas mullu kuuenda koha pälvinud Graham Rahal on väga pettunud, et USA-s baseeruv Haasi F1 meeskond peab ameeriklasi kehvadeks võidusõitjateks.

Haasi tiimiboss Günther Steiner ütles Autospordile, et isegi kui nad tahaks ameeriklast palgata, pole hetkel kedagi võtta.

"Sooviksime ameeriklase palgata, kuid USA-s pole ühtegi sõitjat, kes oleks F1 sarja jaoks piisavalt hea. Poleks sugugi hea tuua ameeriklane meeskonda vaid seetõttu, et ta on ameeriklane. Vaja on teatavat taset," märkis Steiner.

Selline avaldus ajas Rahali tõsiselt närvi. "F**k Haasi F1 tiim! Kui te tõesti arvate nii, miks te meile ei helista ja võimalust ei anna?" kurjustas Rahal Twitteris. "Ameerika võidusõitjad on kuradima head. Meil on palju talente. Igatahes on IndyCari sarjas jätkamine hea valik, sest see on märksa konkurentsitihedam!"

Sel aastatuhandel on F1 sarjas kaasa löönud vaid kaks ameeriklast - Scott Speed ​​ja Alexander Rossi -, kuid kumbki neist ei suutnud läbilööki teha.

Haasi meeskonda esindavad prantslane Romain Grosjean ja taanlane Kevin Magnussen.