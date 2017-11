Vormeliässad on kurjad: miks on F1 sarjal vaja uut logo?

Hooaja viimasel vormel-1 etapil Abu Dhabis esikolmikusse jõudnud sõitjad väitsid nagu ühest suust, et neile meeldis vana F1 logo märksa rohkem kui uus.

F1 sarja omanikud Liberty Mediast on otsustanud uue logo kasutusele võtta järgmisest hooajast ning seda esitleti avalikkusele esmakordselt Abu Dhabi poodiumipidustustel.

"Mulle meeldis vana logo. Olen uut vaid põgusalt näinud... aga mis vanal viga oli? Minu arvates oli see väga lahe," rääkis võidumees Valtteri Bottas, vahendab motorsportweek.com.

Ferrari sõitja Sebastian Vettel sõnas omalt poolt: "Mulle ei meeldi uus logo! Vana on märksa parem."

Sama meelt oli ka tänavune maailmameister Lewis Hamilton, kelle arvates võiks kuninglik vormelisari jätkata 1993. aastast pärit logoga. "Meil juba on ikooniline logo. Kujutate ette, et Ferrari muudaks oma tunnusmärki või Mercedes? Ma tõesti ei arva, et see uus logo oleks ikooniline," lisas Hamilton.