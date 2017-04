Vormeliäss ületas triatlonil lubatud kiirust

Vormel-1 sarjas aja maha võtnud Jenson Button tõestas, et talle meeldib endiselt kihutada. F1 eksmaailmameister osales hiljuti California triatloni meistrivõistlustel, kuid ta diskvalifitseeriti jalgrattadistantsil kiiruse ületamise eest.

2009. aasta F1 maailmameister rikkus reegleid, kui kihutas jalgrattasõidu ajal piiratud kiiruse tsoonis lubatust kiiremini.

37-aastane Button lõpetas California triatloni, kus oli kavas 1,9 km ujumist, 90 km rattasõitu ja poolmaratoni jooksudistants, meeste 35-39 vanuserühmas kolmandana.

Button, kes on hetkel McLareni varusõitja, on F1 sarjas teinud kaasa 305-l Grand Prix etapil, mis on kõigi aegade kolmas tulemus.

Hiljuti vihjas ekspiloot Mark Webber, et kahekordne maailmameister Fernando Alonso võib McLareni tiimile kehva vormeli tõttu selja keerata juba enne hooaja lõppu ning see võib Buttonile comeback'i võimaluse anda.