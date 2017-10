Vormel ühte naasta sooviv Kubica saab tõestamiseks veel ühe võimaluse

Williamsi vormelimeeskond paneb sel kuul kahel testipäeval proovile viimati 2010. aastal F1 sarjas kihutanud poolaka Robert Kubica, kes tänavu suvel juba kolmel korral Renault' masinat on testinud.

2011. aastal ralliavariis raskelt vigastada saanud 32-aastane Kubica Renault'le erilist muljet ei avaldanud, kuid BBC andmetel on Williams kaalumas teda ühe potentsiaalse asendusena tuleval aastal Felipe Massale.

Esimene test toimub Kubical pärast pühapäevast Jaapani GP-d Silverstone'i ringrajal, teine hiljem Hungaroringil. Mõlemad testipäevad on privaatsed. Budapestis on ühel päeval Williamsi roolis Kubica, teisel tiimi testisõitja Paul di Resta.

Williamsi tiim keeldus asjaolusid täpsemalt kommenteerimast.

Augustis, kui Kubica Renault' vormeliga sõitis, polnud Prantsuse tiim kuigi veendunud, et poolakas rallivigastusest piisavalt taastunud on. Mehe mänedžer suutis sellest hoolimata talle veel ühe võimaluse kuninglikus vormelisarjas välja kaubelda, kirjutab BBC.

Põhiküsimus on Kubica parema käe tugevuses ja mobiilsuses. Kuigi tal oli mitmeid mõrasid ja murde üle kogu keha, sai avariis kõige tõsisemalt vigastada just käsi. Williams tahabki nüüd näha, kas ta on võimeline läbima pikki ja füüsiliselt nõudlikke kurve, mida Hungaroringil on piisavalt. Samuti on murekoht tema käe võimekuses kogu võidusõit vastu pidada.