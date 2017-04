Vormel ühes muudetakse poole hooaja pealt reegleid?

Vormel-1 tegevdirektor Ross Brawn lubas, et kui järgmised sõidud sama igavad tulevad kui avaetapp Austraalias, ootavad sarja ees reeglimuudatused.

Austraalia GP oli üsna möödasõitudevaene, sest uute autodega on raskem tuulde võtta kui varasematel aastatel. Melbourne pole aga kunagi möödasõitude poolest hiilanud, mistõttu peaks ülejäänud hooaeg pisut põnevam tulema. Kui ta seda ei ole, tuleb Brawni sõnul midagi ette võtta.

"Ma ei saa öelda, et ma võin üksinda reegleid muuta, kui sõidud piisavalt põnevad ei ole. Ma ei saa seda ainuisikuliselt otsustada, küll aga saame me seda teha koos (Liberty Mediaga - sarja uus omanik). Kui selgub, et osade reeglite teatud aspektid inimestele ei meeldi, astume me vajalikud sammud. Teeme FIA ja tiimidega koostööd, et sõidud fännidele atraktiivsemaks muuta," vahendab F1 Today Brawni sõnu.