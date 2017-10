Vormel-1 võistlusdirektor nõuab Max Verstappenilt vabandust

Vormel-1 võistlusdirektor Charlie Whiting arvab, et Max Verstappen peaks USA GP-l välja öeldud krõbedate sõnade pärast vabandama.

Hollandlasest Red Bulli piloot sai viiesekundilise ajakaristuse, kuna möödus viimasel ringil reeglitevastaselt kolmandal kohal sõitnud Kimi Räikkönenist (Ferrari) ning sisuliselt löödi auhinnatseremoonialt minema.

Hiljem intervjuudes kasutatud sõnad, mille pärast Whiting vabandust ootab, on "idioot" ja "mongol", kirjutab ajakiri Autosport.

Whiting leiab, et Verstappen võiks eeskuju võtta Sebastian Vettelist, kes eelmisel aastal pärast Mehhiko GP-d FIA-le ametliku vabanduskirja kirjutas, sest oli Whitingul soovitanud raadio teel "sinnasamusesse" kerida.

"Ma ei sooviks seda hetkel kommenteerida," sõnas Whiting Verstappeni keelekasutuse kohta. "Seb näiteks vabandas oma vihapurske pärast ette ja taha. Ma pole Maxilt veel mingit vabandust kuulnud, aga oleks kena, kui ta seda teeks."

Verstappen on öelnud, et tema sõnad polnud mõeldud kellegi konkreetse kohta, kuid intervjuude kontekst on lasknud aimata, et hollandlane pidas silmas hoopis kohtunik Garry Connellyt, kes oli ametis nii USA GP-l kui ka eelmise aasta Mehhiko GP-l, kus Verstappen samuti ajakaristuse pärast poodiumilt välja jäi.