Vormel-1 turvaauto asendatakse puldiautoga?

Vormel-1 ringkondades on levimas plaan, mille kohaselt kaotatakse varsti ära turvaauto piloodi koht - nimelt kavatsetakse turvaautona katsetada isejuhtivat masinat.

F1 tehnilise osakonna juhi Marcin Budkowski sõnul on säärane plaan tõepoolest FIA tagatubades küpsemas ja sellega tahetakse stiilselt näidata, kui kaugele on tänapäeva autotehnoloogia jõudnud.

"See näitaks kogu maailmale, et tehnoloogia, mille ümber on praegu palju skeptikuid, tegelikult töötab," sõnas Budkowski Motorspordile. "Turvaauto juht ei oleks enam vajalik, sest juhtimine usaldatakse arvutile."

Mõistagi jääks inimesel võimalus vajadusel kaugjuhtimise abil kontroll arvutilt üle võtta.

Alates 2000. aastast on vormel-1 sarjas turvaauto juhi rolli täitnud sakslane Bernd Mayländer.