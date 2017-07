Vormel-1 sõitja uue halo-süsteemi kohta: kui see näeb välja nagu s**t, siis see ilmselt on s**t

Vormel-1 sarjas tuuakse uuest hooajast alates autodele uudsed kokpitikaitsed, mis on aga sõitjate seas toonud kaasa küllaltki terava reaktsiooni.

Halo-süsteem leidis arusaadavalt oma koha ka sel nädalavahetusel toimuva Ungari GP eelsel pressikonverentsil, kus Haasi sõitja Kevin Magnussen selle kohta samuti küllaltki reljeefsel moel sõna võttis.

"See võtab vormel-ühelt ära seda kirge, mille järgi meid tuntakse. Vormel-1 autod ei ole koledad ja nad ei ole mõeldud koledad olema. Seal on põhjus, miks Ferrari on ägedam kui Mazda - see ongi seesama kirg. Kui see näeb välja nagu s**t, siis see ilmselt on s**t," sõnas Magnussen.