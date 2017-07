Vormel-1 sarjas võeti vastu sõitjate jaoks ebapopulaarne uuendus

Rahvusvaheline autospordiliit FIA otsustas kolmapäeval, et alates järgmisest hooajast võetakse vormel-1 sarjas sõitjate kaitseks kasutusele Halo-tüüpi kokpiti turvakaitse.

FIA alustas vormeli kokpiti ette kinnituva Halo kaitseraua testimist eelmisel aastal ning eile langetati ametlik otsus, et 2018. aastal on see kõigil masinatel kohustuslik lisaseade, kirjutab portaal wheels24.

Mitmed vormelipiloodid on korduvalt välja öelnud, et neile Halo-tüüpi turvakaitse ei meeldi. Samuti polnud sõitjad vaimustuses testimise läbinud läbipaistva tuuleklaasiga, mis pani näiteks Ferrari sõitja Sebastian Vetteli pea ringi käima.

FIA võtab kokpiti turvakaitse kasutusele, sest viimastel aastatel on vormelisõitjad saanud palju raskeid peavigastusi. 2015. aastal sai prantslane Jules Bianchi F1 etapil surmavalt vigastada, vaid kuu hiljem hukkus IndyCari sõitja Justin Wilson.