Vormel-1 sarjas sõidab järgmisel hooajal kolm britti

Russell on Mercedese noorsõitja ning juhib F2 sarja kaks etappi enne hooaja lõppu 37 punktiga. Viimase kahe aasta jooksul on ta testinud Mercedese ja Force India vormeleid ning olnud alates sellest suvest läbirääkimistes Williamsiga, kes Mercedeselt mootoreid tarnib.

ESPN-i teatel hoiab mitmeaastane leping Russelli Williamsi tiimis vähemalt 2020. aastani.

"On suur au liituda nii prestiižse tiimiga nagu Williams. Vormel-1 on olnud minu elu unistus. Olles lapsena etappe vaadanud, tundub sürreaalne, et ma olen nüüd ka ise varsti stardijoonel, kõrvuti sõitjatega, keda ma olen aastaid imetlenud," rääkis Russell.

Koos Russelliga sõidab järgmsiel aastal F1 sarjas kolm britti. Lisaks talle ja Lewis Hamiltonile on leping taskus ka 18-aastasel Lando Norrisel, kellest saab McLareni meeskonna üks põhisõitjatest.