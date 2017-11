Vormel-1 sarjas plaanitakse suurt stardirivireformi?

Saksa väljaande Bild väitel soovib vormel-1 sarja haldav Liberty Media muuta võistlusi veelgi põnevamaks ning üheks võimalikuks viisiks on stardirivis senise kahe asemel kolme auto kõrvuti paigutamine.

Plaani kohaselt kasutataks uudses stardirivis 3-2-3 süsteemi: esimeses reas oleksid kolm autot, teises kaks, kolmandas jälle kolm ja nii edasi. Ainsaks erandiks oleks Monaco ringrada, kus ei ole kolme kõrvuti oleva auto jaoks lihtsalt ruumi.

Renault' sõitja Nico Hülkenbergi sõnul oleks tema meelest säärane uuendus igati vastuvõetav. "Minu jaoks oleks see väga okei. Ma ei usu, et see rohkem avariisid põhjustaks," sõnas sakslane.

MM-sarjas ei oleks see tegelikult esmakordne juhus: sarnast süsteemi kasutati ka sarja algusaastatel.