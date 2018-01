Vormel-1 sarjas plaanitakse publikunumbrite kasvatamise nimel stardiaegades olulist muudatust

Vormel-1 etapid võivad algaval hooajal alata harjumuspärasest hoopis teistel kellaaegadel. Kui Eesti aja järgi on vormel-1 etapid alanud enamasti ikka pühapäeviti kell 15.00, siis edaspidi võidakse startida hoopis kell 16.10.

Vormel-1 sarja omanik Liberty Media on väljaande Autosport teatel otsustanud jätta oma tegevusest kindla märgi maha ning esmalt minnaksegi etappide stardiaegade kallale.

Ühe variandina on tõsiselt kaalumisel, et kogu võistlusnädalavahetuse kalender lükatakse tunni aja võrra edasi. Mitmete allikate teatel tehti selline idee teatavaks eelmisel nädalal telekanalitega kohtudes. Lisaks on teemat arutatud ka tiimidega.

Kui kõike plaanitakse tunni võrra edasi lükata, siis võistluse starti plaanitakse lisaks sellele nihutada veel kümne minuti võrra ehk stardiaeg oleks Eesti aja järgi 16.10. Kui esimese muudatusega loodetakse nihkuda vaatajale sobivamale kellaajale ja niimoodi tahetakse koguda rohkem telepublikut, siis teine muudatus on seotud ülekannete reklaamidega. Eriti on siinkohal arvestatud USA turuga, kus soovitakse stardi eel näidata rohkem reklaame ja seetõttu olekski vajalik etapi stardiaega veel kümne minuti võrra nihutada.

Sarja omanikud ei soovinud Autospordile kavandatavate muutuste kohta kommentaare anda.