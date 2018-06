Vormel-1 sarjas plaanitakse 2021. aastal kasutusele võtta suuremad rehvid

Vormel-1 kavatseb 2021. aastaks asendada senised 33-sentimeetrised rehvid 45,72-sentimeetriste rattavarjudega.

Pirelli on proovinud muudatusi teha juba mitmeid aastaid ja on demonstreerinud varasemalt juba selliseid rehve, mida endine F1 sõitja Charles Pic kasutas 2014. aastal Silverstone’s. Lisaks on neid rehve proovinud teine endine vormel-1 sõitja Martin Brundle GP2-sarja testisõidus Monacos 2015. aastal.

Pirelli usub, et uued rehvid sobivad paremini kokku autode tehnoloogiaga ja ühtlasi oleksid kasulikumad turunduses. Üks F1-ga seotud isik oli ajakirja Autosport öelnud, et muudatus ilmselt läheb läbi.

Argument muudatuse vastu oli, et see mõjutaks tugevalt vedrustuse disaini, mis teeks auto arendamise kallimaks, aga selline suhtumine on viimasel ajal muutunud.

Mõned vormelitiimid on soovitanud, et uued rehvid võiksid tulla juba aastast 2020.