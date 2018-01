Vormel-1 sarjas muudetakse sponsorlogode parema nähtavuse huvides auto keresid

Vormel-1 meeskonnad nõustusid 2019. aastast muutma auto keresid selliselt, et sponsorlogodele jääks rohkem ruumi ja need oleksid paremini nähtavad.

Teema võeti teravalt üles eelmisel nädalal toimunud F1 strateegiagrupi nõupidamisel. Oma ettepanekutega tulid lagedale viis tiimi. Kaks ideed said üldise nõusoleku ning need viiakse ellu 2019. aastaks.

Esiteks peavad tiimid alusplaadi madalamale ehitama, et piloodi jalgade juurde jääval kere külgmisel osal kõige magusam reklaamipind paremini välja mängida. Teiseks läheb reklaami alla tasane ruum tagatiiva tipus asuval plaadil.

F1 tehniline töörühm on mõlemat potentsiaalset muudatust juba arutanud. Samuti on arutatud esitiiva lihtsustamise teemadel, kuid selles osas olid kõik asjaosalised ühel meelel, et kulude kokkuhoid ei tohiks hakata mõjutama autode aerodünaamilisi omadusi.

Eelmisel aastal tekitasid palju konflikti haiuimed. Mõned tiimid eesotsas McLareniga tõid välja, see varjutas tagatiival olevaid logosid. Haiuim on 2018. aastaks autodelt kadunud ning kuigi strateegiagrupis tuli see ühe tiimi palvel uuesti arutlusele, ei ole plaanis seda niipea vormelitele tagasi tuua.