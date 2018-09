Vormel-1 sarjaga on liitumas teine venelane

Venelase teenetest on huvitatud tema endine tiim Toro Rosso, kelle sõitja Pierre Gasly siirdub uueks aastaks Red Bulli meeskonda, kirjutab Autosport. Ühtlasi olevat väga kahtlane Toro Rosso teise sõitja, Brendon Hartley tulevik.

24-aastane Kvjat, kes eelmisel suvel Toro Rossost välja praagiti, töötab tänavu Ferrari meeskonnas, aidates tiimi simulaatori treeningutel.

Red Bull motorsport nõustaja Helmut Marko ei kinnitanud veel, et nad palkavad just Kvjati, kuid kiitis venelast. "Minu arvates on ta nüüd märksa täiskasvanum, kuid Toro Rossol pole otsustamisega kiiret," märkis Marko.

Sel hooajal on F1 sarjas sõitmas üks venelane - Sergei Sirotkin, kes esindab Williamsit. Varem on lisaks Kvjatile kuninglikus vormelisarjas kihutanud Vitali Petrov, kes sõitis aastatel 2010 kuni 2012 kolmes erinevas tiimis (Renault, Lotus, Caterham).