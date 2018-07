Vormel-1 sarja Saksamaa etapi viimase treeningu esikolmikus on vaid üllatusmehed

Leclercile, keda seostatakse uueks hooajaks üleminekuga Ferrarisse, järgnesid tema timikaaslane Marcus Ericsson (+0,423 sekundit) ja Williamsi sõitja Sergei Sirotkin (+0,757).

Vormelisõitjad said rajale vaid treeningu viimaseks kümneks minutiks, kui vihmasadu jäi pisut väiksemaks, ning aja suutsid kirja saada kõigest üheksa meest.

Kvalifikatsioonivõistlus algab täna kell 16.00. Ilmselt peetakse ka see väga märjal rajal.

It's a @SauberF1Team one-two in FP3 @Charles_Leclerc tops a #F1 session for the first time 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/YsBZABZqgT