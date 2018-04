Vormel-1 sarja olulised uuendused: suuremad kütusekogused ja biomeetrilised kindad

Pariisis pandi veel paika kuupäev järgmisteks suurteks mootoriregulatsioonide uuendusteks, mis hakkavad kehtima pärast kehtiva Concordia lepingu lõppu ehk 2021. aastal. Sarja juhid on oma ideid juba tiimidele tutvustanud, kuid lõplikud otsused tehakse uute juhiste järgi mai lõpuks. Teada on, et praegused 1,6-liitrised V6 turbomootorid jäävad samaks, kuid ära kaotatakse MGU-H komponendid, mis taastavad heitgaaside soojusenergiat. Selle vastu seisavad jõuliselt Mercedes ja Ferrari, kes väidavad, et nende eemaldamine tähendaks kulukat autode ümberehitamist.

