Vormel-1 sarja naasev Robert Kubica: minu elu tähtsaim päev oli siis, kui mõistsin, et suudan taas F1-s sõita

Pärast rasket õnnetust üritas Kubica tagasitulekut läbi ralliradade. Ta sõitis aastatel 2013-2015 WRC masinal MM-sarjas. Parimaks jäid Saksamaa ralli 5. koht Citroeniga (2013) ja Argentina ralli 6. koht M-Spordi Fordiga (2014).

"12 kuud tagasi mõistsin, et suudan taas vormel-1 sarjas sõita ning teha seda sama loomulikult, nagu suutsin enne õnnetust," sõnas 33-aastane Kubica. "Minu elu kõige tähtsam päev oli 12 kuud tagasi, kui mõistsin, et suudan taas vormel-1 masinaga sõita. Ma usun ausalt, et olen selleks rohkem valmis kui iial varem."

"Minu kahtlused kadusid eelmisel aastal, kui tegin oma teise või kolmanda testisõidu F1 autoga," lisas poolakas. "Põhilised murekohad olid, et kuidas ma uue auto ja rehvidega kokku sobitun, kuid sellised probleemid on tegelikult igal sõitjal."

"Ma ei tuleks tagasi, kui ei usuks, et suudaksin sõita. Mul on palju rohkem kaotada kui inimesed arvavad."

Väidetavalt pakuti Kubicale ka võimalust hakata Ferrari testisõitjaks, mille asemel soovis poolakas olla täiskohaga sõitja Williamsi meeskonnas. "Pidin selgusele jõudma, mis on minu elus kõige olulisem. Ei ole saladus, et mul oli üks väga tähtis otsus vaja tuleviku tarbes teha. Ütlesin endale, et oleks olnud raske vaadata 10 aasta pärast endale otsa ja teada, et ma ei kasutanud seda võimalust ära."

Kubica hakkab järgmisel hooajal Williamsi eest sõitma koos 20-aastase George Russeliga.